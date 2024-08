Ufficiale: Spal, dall’Atalanta arriva Awua

La SPAL comunica di aver raggiunto un accordo biennale per l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Theophilus Awua con Atalanta Bergamasca Calcio. Originario di Makurdi (Nigeria), il neo-biancazzurro classe 1998, incontra il calcio italiano per la prima volta quando disputa con la squadra nigeriana dell’Abuja l’edizione 2015-2016 del Torneo di Viareggio.

Dopo essersi messo in mostra durante il prestigioso torneo nazionale, per la sua esuberanza fisica e le sue qualità di “recupera palloni”, viene acquistato dallo Spezia e successivamente girato in prestito alla Primavera dell’Inter dove si laurea campione d’Italia sotto la guida di mister Vecchi. Per Awua un trascorso in Serie B con 36 presenze tra Livorno, Cittadella e Crotone mentre sono ben 133 i gettoni in Lega Pro dove, tra le altre, ha indossato le casacche di Bari, Pro Vercelli e Rende, la sua stagione più prolifica con 6 gol e 1 assist in 30 presenze. Nella scorsa stagione ha giocato 20 partite con la maglia dell’Atalanta Under 23″.

