Ufficiale: Spal, dalla Juve arriva il difensore Coccolo

Colpo in difesa per la Spal che ha preso dalla Juventus il giovane Luca Coccolo. Ecco il comunicato del club:

“S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto dalla Juventus le prestazione sportive del difensore Luca Coccolo.

Classe 1998, Coccolo ha militato nelle giovanili della Juventus fino alla formazione Under 23 di Lega Pro. Successivamente, ha indossato le maglie di Perugia, Prato e Cremonese, rientrando nelle file della Juventus Under 23, squadra con cui ha giocato nella stagione scorsa, collezionando in totale 71 presenze bianconere. Benvenuto Luca!”.

FOTO: Sito Spal