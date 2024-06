Ufficiale: Spagna, rinnovato il contratto al CT de la Fuente e al suo staff

La Federcalcio spagnola ha annunciato il rinnovo del contratto al CT Luis de la Fiente e del suo staff.

La RFEF ha informato l’allenatore della Nazionale dell’accordo effettivo per il rinnovo del suo contratto, come annunciato a febbraio, nonché del rinnovo del suo staff tecnico. Luis de la Fuente ha assunto la guida della nazionale nel dicembre 2022 e ha portato la Spagna a vincere la UEFA Nations League 2023, un titolo molto celebrato dopo oltre un decennio senza successi. Inoltre, ha qualificato brillantemente la squadra per l’Euro Cup di quest’estate, torneo che la Nazionale sta già preparando da sabato scorso a Las Rozas.

De la Fuente ha guidato la Nazionale in 13 partite, con un bilancio di nove vittorie, due pareggi e solo due sconfitte. In precedenza ha avuto una carriera di successo nelle categorie inferiori e nel suo palmares figurano un campionato europeo con l’Under 21 (2019), un altro con l’Under 19 (2015), l’argento olimpico a Tokyo 2020 e l’oro ai Giochi Olimpici del Mediterraneo 2018″.

Foto: twitter Spagna