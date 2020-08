Il Southampton ha ufficializzato l’arrivo di Mohammed Salisu dal Real Valladolid, con un accordo di quattro anni. Difensore di stazza, classe 1999, Salisu cresciuto proprio nella società spagnola, ha collezionato ben 31 presenze nella passata stagione, andando in rete in un’occasione. “Farò di tutto per aiutare il club”, le parole del ghanese alla prima esperienza in carriera in Inghilterra.

Foto: profilo Instagram Salisu