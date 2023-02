Ufficiale: Southampton, Rubén Sellés resta alla guida del club

Il Southampton ha confermato lo spagnolo Rubén Sellés alla guida del club fino al termine della stagione 2022/2023. I Saints sono chiamati a risalire in classifica, attualmente ultimi in classifica con diciotto punti in ventitré gare. Il trentanovenne spagnolo, inizialmente, era stato nominato come tecnico ad interim ma la vittoria ottenuta in trasferta contro il Chelsea ha spinto la dirigenza a confermarlo. Di seguito l’annuncio social del club:

#SaintsFC can today confirm that Rubén Sellés has been appointed as Men’s First Team Manager until the end of the 2022/23 season. pic.twitter.com/kOz8IHoVUI — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 24, 2023

Foto: Twitter Southampton