Ufficiale: Southampton, primi contratti da professionisti per Myers e Fry

Il Southampton ha annunciato, mediante due comunicati diffusi sui propri canali, le firme di Brook Myers e Max Fry sui loro primi contratti da professionisti. Entrambi i giocatori vengono dall’under 18 del club. Di seguito i comunicati del Southampton:

“Il Southampton Football Club è lieto di annunciare che il giovane attaccante Brook Myers si è unito al club e ha firmato il suo primo contratto da professionista fino al 2026. Dopo aver completato gli anni di borsa di studio al Charlton, il diciottenne è arrivato in prova con l’Under-18 verso la fine della stagione 2023/24. L’insidioso esterno destro, ala sinistra, ha impressionato con una tripletta contro il Reading nella Premier League Under 18 e si è guadagnato un contratto con i Saints”.

“Il Southampton Football Club è lieto di annunciare che il giovane difensore Max Fry ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club fino al 2027. Il difensore centrale ha scalato le classifiche nell’arco di un decennio, dopo essersi unito al centro di sviluppo dei Saints con sede a Bristol all’età di sette anni. La sua costante crescita lo ha portato a firmare un contratto di borsa di studio per il primo anno la scorsa stagione e a collezionare 18 presenze e segnare un gol per l’Under-18”.

Foto: logo Southampton