Ufficiale: Southampton, chiuso il doppio colpo Sulemana-Onuachu

Il Southampton allo scadere della sessione invernale di calciomercato ha annunciato un doppio colpo: Kamaldeen Sulemana dal Rennes e Paul Onuachu dal Genk. Entrambi acquistati a titolo definitivo dai Saints, che sono ultimi in classifica in Premier League e con i nuovi acquisti proveranno a non retrocedere in Championship. Sulemana è una ventenne ala sinistra, ma il classe 2002 può giocare anche a destra e al centro. Onuachu, invece, è un profilo più esperto: punta centrale ventottenne che in Belgio ha segnato tanto, sedici reti in diciannove presenze in Jupiler Pro League. L’annuncio social dei due calciatori.

Foto: sito ufficiale Southampton