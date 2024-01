Ufficiale: Souleymane Kone è un nuovo giocatore della Lazio

L’attaccante italiano, originario della Costa D’Avorio, ha firmato un contratto con la Lazio. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto, per i prossimi 6 mesi fino alla conclusione della stagione. Questo il comunicato del Sorrento Calcio:

“Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di aver trasferito alla Lazio – con la formula del prestito con diritto di riscatto per il club biancoceleste – l’attaccante Souleymane Kone cui vanno i ringraziamenti della società per l’impegno profuso in questi mesi trascorsi in rossonero”.

Foto: Sorrento Calcio