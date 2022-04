Ufficiale: sospeso definitivamente il campionato ucraino. Non verrà assegnato il titolo

La situazione in Ucraina ha di fatto cancellato lo sport e il calcio nel Paese. Quest’oggi la Lega calcio ucraina, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato che tutte le squadre di calcio della Premier League ucraina hanno sostenuto la proposta di interrompere la stagione 2021/22, poiché il campionato non può essere portato a termine a causa dell’estensione dello status di legge marziale nel Paese. La classifica al 24 febbraio 2022 sarà la classifica finale della stagione 2021/22 ma non verrà assegnato il titolo (lo Shakhtar di De Zerbi era primo al momento dello sospensione).

FOTO: Twitter Shakhtar