Ufficiale: Sorrento, preso Guadagni dalla Lucchese

Il Sorrento ha annunciato, tramite un comunicato diffuso sui propri canali, di aver raggiunto l’accordo circa l’ingaggio di Giuseppe Guadagni, attaccante classe 2001, dalla Lucchese. Di seguito il comunicato del club:

“Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato a titolo definitivo – a partire dalla stagione 2024/2025 le prestazioni sportive di Giuseppe Guadagni. Nato a Brusciano il 26 novembre 2001, Guadagni è un attaccante esterno con al suo attivo 128 presenze in Serie C (condite da 17 reti). Per lui esperienze con Avellino e Paganese prima di trasferirsi nel girone B vestendo le maglie di Recanatese e Lucchese (nella passata stagione 31 gettoni e due gol in campionato)”.

Foto: Instagram Sorrento