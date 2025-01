Ufficiale: Sorrento, arriva Matera a centrocampo

Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato, a titolo definitivo ed a partire dalla stagione in corso, le prestazioni sportive di Antonio Matera, nato a San Severo l’11 ottobre del 1996. Centrocampista centrale che ha iniziato l’annata a Taranto (16 presenze), Matera ha disputato 231 partite in Serie C e 6 in B vestendo le maglie di Fidelis Andria, Avellino, Cavese, Potenza, Turris, Benevento e Barletta. Sei le reti tra i professionisti.

Foto: logo Sorrento