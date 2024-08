Ufficiale: Sorloth è un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid

Alexander Sorloth è un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid, adesso è ufficiale. L’attaccante arriva a titolo definitivo dalla Real Sociedad. Di seguito il comunicato ufficiale: “Il nostro club e il Villarreal hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell’attaccante norvegese, che ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni.

