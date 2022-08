Ufficiale: Soppy è un nuovo giocatore dell’Atalanta

Mancava solamente l’ufficialità, che è giunta in questi minuti sui canali dell’Atalanta. Brandon Soppy è un nuovo giocatore nerazzurro. Ecco il comunicato apparso sui siti della Dea: “Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo dall’Udinese del calciatore Brandon Soppy. Nato il 21 febbraio 2002 ad Aubervilliers, in Francia, è un esterno destro di piede che abbina velocità ed esplosività a tecnica: grazie alle sue qualità atletiche può coprire tutta la fascia. È cresciuto in una delle migliori scuole calcistiche europee, il Rennes, con cui ha fatto il suo debutto in Ligue 1 appena diciottenne nell’agosto del 2020 in un match pareggiato 1-1 con il Lilla. In quella stessa stagione arrivano anche le sue prime partite in competizioni europee, con due presenze in UEFA Champions League, entrambe contro il Siviglia nella fase a gruppi. Un anno fa il suo approdo in Italia tra le fila dell’Udinese: chiude la stagione con trenta presenze complessive, di cui 28 in Serie A, mostrando duttilità e lasciando intravedere potenzialità importanti. Ha vestito la maglia della Francia nelle giovanili, arrivando con l’U17 fino alla semifinale nel campionato europeo e al terzo posto nel Mondiale del 2019, competizione che l’ha visto protagonista con sei partite intere giocate e due assist. Nello scorso giugno ha fatto il suo debutto con l’U20 francese in un’amichevole contro l’Arabia Saudita. Benvenuto Brandon!”.

Foto: Sito Atalanta