Ufficiale: Son rinnova con il Tottenham fino al 2026. Il club ha esercitato un’opzione per il rinnovo unilaterale

In casa Tottenham è ufficiale il rinnovo del contratto per il capitano Heung-Min Son che rimarrà a Londra almeno fino al giugno 2026, in virtù dell’opzione esercitata dal club per il rinnovo unilaterale.

Questa la nota del club di Londra: “Siamo lieti di annunciare che abbiamo esercitato l’opzione per estendere il contratto di Heung-Min Son, il cui limite è ora fissato fino all’estate del 2026. Entrato a far parte del Club nell’agosto 2015, Sonny, 32 anni, è diventato una stella globale durante la sua permanenza con noi e una leggenda moderna del Tottenham Hotspur.

Da quando è arrivato dal Bayer Leverkusen quasi un decennio fa, il nostro numero sette ha continuato a migliorare in maglia bianca, totalizzando 431 presenze – che lo collocano all’11° posto nella classifica di tutti i tempi del Club – e segnando 169 gol, il quarto miglior bottino nella storia del Club. Nominato capitano del Club nell’agosto 2023, il nazionale sudcoreano si è sicuramente guadagnato un posto nella nostra storia, segnando numerosi gol iconici in occasioni importanti per il Club.

Dopo aver segnato i suoi primi gol con i nostri colori nel settembre 2015, in una sfida di Europa League contro il Qarabag durante il suo debutto a White Hart Lane, Sonny ha realizzato il primo gol in assoluto al Tottenham Hotspur Stadium, contro il Crystal Palace nell’aprile 2019, seguito la settimana successiva dal primo gol in Champions League nella nostra casa all’avanguardia, contro il Manchester City”.

We are delighted to announce that we have exercised the option to extend Heung-Min Son’s contract, which will now run until the summer of 2026 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 7, 2025

Foto: sito Tottenham