Ufficiale: Solskjaer è il nuovo allenatore del Besiktas

Ole Gunnar Solskjaer è il nuovo allenatore del Besiktas. L’ex Manchester United ha così parlato ai canali ufficiali del club: “Non vedo l’ora di cominciare. È stato molto bello incontrare le persone del club, vedere tutti sorridere e sentirmi ben accolto. Sono impaziente di iniziare. È una grande sfida. È un club fantastico con un sacco di storia, orgoglio, e il progetto che è stato discusso con il presidente mi sta molto a cuore perché parla di calcio in un modo molto buono per me. Stavo discutendo con i membri del consiglio di amministrazione, qui i tifosi sono così importanti per il club e sono così appassionati in Norvegia ne abbiamo diversi in realtà. C’è un ristorante dove i miei figli vivono con amici turchi, uno dei quali giocava qui, nel Besiktas. Ronny Johnsen mi racconta che i tifosi meritano di avere una squadra. I tifosi? Sono bellissimi e veri. Hanno un cuore e sostengono davvero la squadra”.

Foto: sito Besiktas