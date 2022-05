Ufficiale: Skrtel lascia il calcio a 37 anni

Martin Skrtel lascia ufficialmente il calcio a 37 anni, il difensore chiude la sua carriera dopo la sua esperienza allo Spartak Trnava. Skrtel ha militato tra il 2008 e il 2016 nel Liverpool, collezionando 320 presenze, e ha avuto anche una brevissima esperienza in Italia con l’Atalanta senza giocare nessuna partita ufficiale. Ha vinto i campionati di Russia e Turchia con Zenit e Basaksehir, e ha vinto per ben quattro volte il premio come miglior giocatore slovacco dell’anno.

Foto: Sito Ufficiale Basaksehir