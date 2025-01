Ufficiale: Skriniar in presito al Fenerbahçe

L’attesa è stata molta, ma è arrivata l’ufficialità: Skriniar è un nuovo giocatore del Fenerbahçe. L’ex difensore dell’Inter lascia il PSG per trasferirsi nel club turco sulla base di un prestito fino al termine della stagione corrente. A comunicarlo è stata la società stessa tramite una nota ufficiale sul proprio sito e sui propri account social: “Il nostro club ha raggiunto un accordo con il Paris Saint-Germain e il giocatore per il trasferimento in prestito. Milan Skriniar ha firmato un contratto che lo lega ai gialloblu fino al termine della stagione”.

FOTO: X Fenerbahçe