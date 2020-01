Ufficiale: Siviglia, l’attaccante Dabbur ceduto all’Hoffenheim

Munas Dabbur non è più un giocatore del Siviglia. L’attaccante israeliano, protagonista in stagione di 9 presenze (3 gol, 2 assist), si trasferisce in Germania, all’Hoffenheim. A comunicare l’operazione è stato il club spagnolo, attraverso una nota ufficiale: “Il Sevilla FC e l’Hoffenheim 1899 hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Munas Dabbur alla squadra tedesca. L’attaccante israeliano va in Bundesliga, dopo essere stato la prima parte della stagione a Siviglia, da dove era arrivato dal Salisburgo. Il Sevilla FC desidera ringraziare Dabbur per questi mesi e gli augura buona fortuna in questa nuova fase professionale“.

Foto: sito Siviglia