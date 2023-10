Ufficiale: Siviglia, esonerato il tecnico Mendilibar

Il Siviglia ha esonerato José Luis Mendilibar. Dopo il pareggio contro il Rayo Vallecano e più in generale un avvio di stagione che in Liga non ha soddisfatto i vertici dirigenziali, il club andaluso ha deciso di allontanare l’allenatore dell’ultima Europa League. Di seguito il comunicato della società spagnolo: “Il Siviglia ha deciso, dopo la riunione della dirigenza, di esonerare José Luis Mendilibar alla luce dei risultati in questo inizio di stagione. Il club vuole ringraziare il tecnico basco per il suo lavoro, il suo nome resterà impresso nella storia del club per la vittoria della settima Europa League”.

Foto: Instagram Siviglia