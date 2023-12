Ufficiale: Siviglia, esonerato il tecnico Diego Alonso

Diego Alonso non è più il tecnico del Svigilia. E non è il primo esonero per gli andalusi in questa stagione. Prima di Alonso, infatti, allenatore del club era José Luis Mendilibar, esonerato l’8 ottobre. Questo il comunicato pubblicato dalla società spagnola sul proprio sito ufficiale: “Il Siviglia FC comunica di aver esonerato Diego Alonso dalla panchina dei biancorossi. Il club ringrazia l’allenatore uruguaiano per le sue prestazioni e augura buona fortuna per il futuro”.

Foto: Instagram Siviglia