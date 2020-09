Ufficiale: Siviglia, ecco Rakitic dal Barcellona

Adesso è ufficiale: Ivan Rakitic è di nuovo un giocatore del Siviglia. Il centrocampista torna in Andalusia dopo sei stagione in al Barcellona, dove ha totalizzato 310 presenze, 35 gol e 42 assist. Il croato, 32 anni, ha già giocato nel Siviglia dal 2011 al 2014, vincendo l’Europa League nel 2014. Il Siviglia pagherà al Barcellona 1,5 milioni di euro più 9 milioni in variabili, secondo quanto comunicato dallo stesso club blaugrana.

Foto: Espn