Ufficiale: Siviglia, dal Real Madrid arriva Oscar Rodriguez

Il Siviglia ha ufficializzato l’arrivo di Oscar Rodriguez dal Real Madrid. Sul centrocampista si parlava anche di un interesse del Milan, non concretizzato. Questa la nota del club andaluso: “Il Sevilla FC e il Real Madrid CF hanno raggiunto un accordo per il centrocampista Oscar Rodriguez. Il 22enne firma con il Siviglia per le prossime cinque stagioni. E’ stato recentemente convocato dall’allenatore della nazionale, Luis Enrique, per le prossime partite della Spagna in Nations League, dove affronterà Germania e Ucraina.”

Foto: sito ufficiale Siviglia