Ever Banega saluterà il Siviglia, ormai è ufficiale. Il centrocampista argentino ha firmato con l’Al Shabab e approderà in Arabia Saudita a partire dal prossimo luglio. L’ex Inter lascerà l’Europa e il campionato spagnolo e nel frattempo si è legato per tre stagioni con il suo nuovo club.

Foto: Daily Star