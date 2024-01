Ufficiale: Sirigu è un nuovo portiere del Karagumruk

Salvatore Sirigu riparte dalla Turchia. Il portiere italiano non ha trovato spazio al Nizza, relegato al ruolo di secondo portiere. In scadenza di contratto a giugno, l’estremo difensore ex di Torino, Genoa e Fiorentina ha quindi deciso di cambiare casacca: il classe 1987 si è trasferito al Fatih Karagumruk e raggiunge diversi connazionali che militano nella squadra: “Diamo il benvenuto a Sirigu, che in precedenza ha giocato con successo per Paris Saint-Germain, Siviglia, Napoli, Fiorentina, Osasuna, Genoa, Torino e Palermo, oltre che nella Nazionale italiana”.

Foto: Instagram Karagumruk