Ufficiale: Siena, non verrà prolungato il contratto del tecnico Pasquale Padalino

L’ACN Siena 1904 comunica che non sarà rinnovato il contratto con l’allenatore Pasquale Padalino ed il suo staff, tutti in scadenza il prossimo 30 giugno. La Società bianconera ringrazia il tecnico, il vice Sergio Di Corcia, il preparatore atletico Francesco Paolo Fiore ed il match analyst Andrea Fardone per il lavoro svolto con abnegazione e grande professionalità. L’ACN Siena augura a Padalino e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il proseguo della loro carriera.