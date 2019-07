Ufficiale: Sicula Leonzio, dal Fano arriva l’attaccante Scardina

La Sicula Leonzio, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato l’ingaggio dell’attaccante Filippo Scardina, ex Primavera della Roma che lo scorso anno ha indossato le maglie di Pro Piacenza e Fano. “La Sicula Leonzio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Filippo Scardina. L’attaccante, nato a Roma il 26 febbraio 1992,è cresciuto nel settore giovanile della Roma dove ha esordito anche in Europa League mettendo a segno una rete contro il CSKA Sofia. Nella stagione 2010/11 è il Como a puntare su di lui. Negli anni successivi Scardina ha vestito in Lega Pro le maglie di Viareggio, Gubbio, Poggibonsi e Pontedera. Nella stagione 2015/16 il trasferimento alla Racing Roma prima delle esperienze siciliane con le maglie di Messina e Siracusa. Nell’ultima stagione, quella 2018/19, Scardina ha vestito le maglie di Pro Piacenza e Fano. Per lui nel 2010 anche due presenze in azzurro con la Nazionale U-20 di Rocca contro i pari età di Austria e Germania”.

Foto: Sito Ufficiale Sicula Leonzio