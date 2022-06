Ufficiale: si ritira Bruno Alves

Con un post sui social, l’ex difensore portoghese, in Italia con Parma e Cagliari, Bruno Alves, ha annunciato il ritiro.

Queste le sue parole: “Oggi comunico il termine della mia carriera da calciatore, ringraziando per tutto, tutti i club, dirigenti, allenatori e persone che sono state coinvolte nella mia vita sportiva. Grazie alla mia famiglia e ai miei amici per tutto il supporto in ogni momento. Viaggio che finisce ma si presenteranno altre occasioni. A presto, GRAZIE!”.

Foto: Twitter Parma