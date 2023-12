Ufficiale: Sheffield United, in panchina ritorna Wilder

Dopo aver ufficializzato in giornata l’esonero di Paul Heckingbottom, lo Sheffield United, attualmente ultimo in Premier League con soli 5 punti conquistati, ha comunicato l’ingaggio di Chris Wilder come nuovo allenatore.

Per Wilder, si tratta di un ritorno, avendo il 56enne trainer di Stocksbridge già guidato le blades dal 2016 al 2021, riportandole in Premier League. Toccherà a lui, fare in modo che lo Sheffield conquisti la salvezza.

Foto: Twitter Sheffield United