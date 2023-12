Ufficiale: Sheffield United, esonerato Heckingbottom

Paul Heckingbottom non è più l’allenatore dello Sheffield United. Salutano anche i collaboratori Stuart McCall e Mark Hudson. La squadra è attualmente ultima in classifica in Premier League dopo 14 giornate ed è reduce da un’umiliante sconfitta sul campo del Burnley in una sfida salvezza.

Questa la nota del club:

Sheffield United can confirm that football manager Paul Heckingbottom has been relieved of his duties.

Additionally, coaches Stuart McCall and Mark Hudson, have also left the club.

