Ufficiale: Sheffield United, ecco l’attaccante Mousset

Altro colpo per lo Sheffield United. Le “Blades” si sono infatti assicurate dal Bournemouth Lys Mousset, attaccante classe 1996 che arriva dal Bournemouth per una cifra che rappresenta il nuovo record per un acquisto del club. Secondo Sky Sports, la cifra non specificata dalla società sarebbe vicina ai 10 milioni di sterline. Questa la nota dello Sheffield United: “Per la terza volta in quest’estate, le Blades hanno infranto il record del club riguardante i trasferimenti. L’attaccante francese Lys Mousset ha firmato un contratto triennale con le Blades dopo l’accordo raggiunto con il Bournemouth per assicurarsi le sue prestazioni. Dopo Luke Freeman e Callum Robinson diventa il terzo giocatore a fissare un nuovo record, diventando il quinto acquisto della finestra di calciomercato dopo Phil Jagielka e Ravel Morrison, già a disposizione di Chris Wilder”.

Foto Twitter Sheffield United