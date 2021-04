Ufficiale, Sheffield United: Musaad lascia la presidenza del club

Il presidente dello Sheffield United, il principe Musaad Bin Khalid Al Saud, si è improvvisamente dimesso per “motivi personali”. Nominato nel settembre del 2019, e dopo una prima stagione di grandi successi, è arrivata la notizia nella serata, con la squadra che con soli 14 punti vede sempre più concretizzarsi la retrocessione in Championship. Annunciando le sue dimissioni, il principe Musaad ha dichiarato sul sito web del club : “È stato un vero piacere e un vero privilegio essere presidente di questo grande club e ho sempre cercato di difendere i valori del club e di agire da vero custode”.

Prince Musaad Bin Khalid Al Saud has taken the decision to resign for personal reasons as chairman of Sheffield United Football Club.#SUFC 🔴

