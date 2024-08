Ufficiale: Shaqiri riparte dalla Svizzera. È un nuovo calciatore del Basilea

Lasciato Chicago dopo gli Europei di Germania 2024, Xherdan Shaqiri riparte dalla Svizzera.Dopo diverso tempo lontano dalla madrepatria, così come gli ultimi due anni vissuti in MLS, il trequartista ha deciso di tornare a vestire ufficialmente la maglia del Basilea con cui ha mosso i primi passi. Di seguito il comunicato: “Dopo 12 anni all’estero e 13 titoli vinti (due volte la Champions League), una carriera globale in alcuni dei migliori club d’Europa e 125 presenze nella Nazionale maggiore svizzera, Xherdan Shaqiri torna all’FC Basilea 1893. “Shaq” ha firmato un contratto triennale con il suo club preferito fino all’estate del 2027”.

foto: Instagram Basilea