Ufficiale: Sessegnon torna al Fulham

Ryan Sessegnon , cresciuto nel vivaio del Fulham e reduce da un’esperienza al Tottenham, torna ai Cottagers. Di seguito il comunicato ufficiale: “Il Club è lieto di confermare l’ingaggio di Ryan Sessegnon a parametro zero. Sessegnon torna al Fulham dopo la scadenza del suo contratto con il Tottenham Hotspur il mese scorso; il 24enne ha concordato un accordo fino al 2026, con un’opzione di estensione per un altro anno. Il rapporto di Sessegnon con il Fulham Football Club è profondo. Nato poco più avanti nella strada a Roehampton, è rapidamente salito di categoria dopo essersi inizialmente unito come Under-9 insieme al fratello gemello Steven, facendo il suo debutto per la prima squadra a 16 anni nella vittoria per 3-2 in Coppa di Lega contro il Leyton Orient. Dopo aver brillato come terzino sinistro al suo esordio in campionato contro il Leeds United una settimana dopo, è diventato il più giovane marcatore della nostra storia segnando appena tre minuti dopo essere entrato dalla panchina nel pareggio per 2-2 contro il Cardiff City. Il giovane ha collezionato 30 presenze in quella prima stagione, segnando sette volte, inclusa una famosa doppietta nella nostra vittoria per 3-1 in trasferta contro i futuri vincitori del campionato, il Newcastle United. Successivamente è stato nominato nella squadra dell’anno della PFA. Se quella stagione è stata impressionante per Sess, la stagione 2017/18 è stata di tutt’altra stratosfera. Giocando principalmente in una posizione più offensiva sulla fascia sinistra, è stato il capocannoniere del Club con 16 gol mentre conquistavamo la promozione. Infatti, è stato coinvolto in tutti e tre i nostri gol dei Play-Off, segnando contro il Derby County prima di mandare in corner il famoso colpo di testa di Denis Odoi nella stessa partita, e anche fornendo l’assist perfetto per il gol della vittoria di Tom Cairney nella finale contro l’Aston Villa. I riconoscimenti per Sessegnon quell’anno furono infiniti. Agli EFL Awards, vinse il premio Championship Player of the Season, EFL Young Player of the Year e il premio Championship Apprentice, oltre a essere stato nominato nella EFL Team of the Season”.

Foto: logo Fulham