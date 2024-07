Ufficiale: Sersanti dalla Juventus alla Reggiana in prestito

La Reggiana ha ufficializzato sul proprio sito l’arrivo di Alessandro Sersanti in prestito dalla Juventus. Ecco il comunicato: “Il club granata ufficializza di avere acquisito a titolo temporaneo dalla Juventus il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Sersanti. Il calciatore si trasferirà in presto alla Reggiana con un accordo fino al termine della stagione, che prevede diritto di riscatto e obbligo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il centrocampistagrossetano, 22 anni, è stato acquistato nell’estate del 2021 dal club bianconero che lo ha impiegato in campo nella formazione Next Gen per due stagioni. Nel campionato appena concluso ha vestito in prestito la maglia del Lecco, mettendo insieme 33 presenze con 2 gol e 2 assist nel campionato di Serie B. Benvenuto a Reggio Emilia, Alessandro!”

Foto: sito Reggiana