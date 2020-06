Ufficiale: Serie C, il Catania giocherà i playoff. Sei club rinunciano

Il Catania giocherà i playoff di Serie C. L’annuncio ufficiale arriva direttamente dalla società etnea che comunica la ripresa dell’attività agonistica della prima squadra e nei prossimi giorni annuncerà la data della ripresa degli allenamenti. Attraverso una nota ufficiale, invece, la Lega Pro ha comunicato di aver ricevuto la rinuncia a partecipare ai playoff, entro il termine di oggi alle ore 19 previsto dal CU 209 FIGC, dai seguenti club: Arezzo, Modena, Piacenza, Pontedera, e dalle due undicesime classificate, Vibonese e Pro Patria, che sarebbero potute subentrare in luogo della vincente di Coppa Italia. Restano 23 squadre, dunque, in corsa per l’ultimo posto in Serie B. Di seguito i club che giocheranno i playoff divisi per girone:

Girone A: Carrarese, Renate, Robur Siena, Alessandria, Novara, Albinoleffe e Juventus U23,

Girone B: Reggio Audace, Carpi, SudTirol, Padova, Feralpisalò, Triestina e Sambenedettese

Girone C: Bari, Monopoli, Potenza, Ternana, Catania, Catanzaro, Teramo, Virtus Francavilla, Avellino