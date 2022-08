Ufficiale: Serie C, escluso anche il Campobasso. La Torres: “Ci siamo riusciti!”

La Torres festeggia la Serie C. Il club ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook, comunicando l’avvenuto ripescaggio in categoria. Ciò porta all’ufficiale esclusione dalla terza serie del Campobasso che, come il Teramo, aveva presentato ricorso al TAR del Lazio. In terra sarda sono partiti già i festeggiamenti: “Torres, via libera allo sbarco in Lega Pro. Il Tar del Lazio boccia le istanze di Teramo e Campobasso e per i rossoblù si aprono le porte del professionismo”.