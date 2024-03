Ufficiale: Serie C, ecco tutte le date di play off e play out

E’ stato ufficializzato poco fa dalla Lega Pro, a parziale modifica del Com. Uff. n.79/L del 07.08.2023, il calendario in cui si svolgerà la Fase Finale del Campionato Serie C NOW per la stagione sportiva 2023-2024. Queste le date ufficiali dei play off e play out per i tre gironi della terza serie italiana:

PLAYOFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica SABATO 4 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara unica MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata SABATO 11 MAGGIO 2024

1° Turno – Gara di Ritorno MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Andata SABATO 18 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Ritorno MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata SABATO 25 MAGGIO 2024

Semifinali – Gara di Ritorno MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

Finale – Gara di Andata DOMENICA 2 GIUGNO 2024

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 9 GIUGNO 2024

PLAY OUT

Gara di Andata DOMENICA 12 MAGGIO 2024

Gara di Ritorno DOMENICA 19 MAGGIO 2024

Foto: logo Serie C