Ufficiale: Sergio Ramos torna al Siviglia

Sergio Ramos torna al Siviglia. Lo spagnolo torna nel club dove è stato lanciato 18 anni dopo. L’ex giocatore di Real Madrid e Paris Saint-Germain ha firmato per una stagione.

Questo il tweet e la nota del Siviglia: “Il Sevilla FC e Sergio Ramos hanno raggiunto un accordo per il suo inserimento nella rosa del Siviglia. Questo è il ritorno del difensore centrale delle giovanili, che torna a casa quasi vent’anni dopo essere partito, a soli 19 anni, diretto al Real Madrid. Ramos, rilasciato il 30 giugno dopo essere passato dal Paris Saint-Germain, è arrivato lunedì mattina a Siviglia per sottoporsi a una visita medica e firmare il contratto che lo lega alla società Nervionense per una stagione. Nato a Camas il 30 marzo 1986, Sergio è arrivato sulla strada dell’Utrera a soli sette anni e ha fatto carriera attraverso tutte le serie inferiori fino al suo debutto in prima squadra a soli 16 anni, nella stagione 2002/03. L’esercizio successivo, già sistemato nell’allora Siviglia B, Joaquín Caparrós gli dà la alternativa in prima squadra in una partita al Riazor, il 1 febbraio 2004, in cui sostituisce Paco Gallardo a poco meno di mezz’ora dalla fine. . Ha completato quella stagione con un totale di sette partite di campionato, terminando la competizione da titolare. Già nella stagione 2004/05, iniziata a soli 18 anni, era stato un punto fermo del Caparrós, giocando 31 partite in Prima Divisione e segnando due gol. Ha giocato anche quattro partite in Copa del Rey e sei in Coppa UEFA, firmando uno dei gol nella vittoria a Nervión contro il CD Nacional, nella prima partita della squadra in una competizione continentale nel 21° secolo. Nel 2005/06 ha giocato la prima giornata contro il Racing, due giorni prima di partire per il Real Madrid nell’ultima giornata di mercato. Nella capitale della Spagna divenne presto un appuntamento fisso al centro della difesa. La sua permanenza al Santiago Bernabéu si può quindi riassumere in cifre alla portata di pochi, come le 16 stagioni con la squadra, con 671 partite ufficiali e 101 gol al suo attivo. Inoltre, ha vinto un totale di 22 titoli tra LaLiga EA Sports (5), Champions League (4), Supercoppa spagnola (4), Coppa del mondo per club (4), Supercoppa europea (3) e Copa del Rey (2). ). . Dopo più di quindici anni nella capitale spagnola, Ramos rescinde il contratto e nell’estate 2021 parte per il Paris Saint-Germain, club dove è rimasto nelle ultime due stagioni. Nel Parque de los Príncipes ha giocato 58 partite tra Ligue 1 -45-, Champions League -8-, Coppa di Francia -4- e Supercoppa francese -1-. In loro ha segnato sei gol. Inoltre, ha aggiunto due scudetti e una Supercoppa francese al suo vasto record di club. Il cameraman centrale è stato rilasciato il 30 giugno dopo aver rescisso il contratto con la squadra parigina. A questa scheda di servizio dobbiamo aggiungere anche la sua carriera con la Nazionale, iniziata come giocatore del Siviglia vincendo il Campionato Europeo Under 19 in Svizzera nel 2004, così come il suo periodo nell’Under 21 e anche con l’assoluto, in cui ha esordito nel marzo 2005 in un’amichevole contro la Cina a Salamanca. Ramos ha giocato 180 volte in nazionale, più di ogni altro giocatore nella storia della squadra. Con la Spagna ha segnato 23 gol e ha giocato la fase finale di quattro Mondiali -Germania 2006, Sudafrica 2010, Brasile 2014 e Russia 2018-, oltre a tre Coppe Europee -Austria e Svizzera 2008, Polonia e Ucraina 2012 e Francia 2016-. Ha anche partecipato alla Confederations Cup nel 2009 e nel 2013. Inutile dire che il già giocatore del Siviglia ha partecipato ai successi della squadra spagnola, campione del mondo nel 2010, così come dell’Europa nel 2008 e 2012″.

Foto: twitter Siviglia