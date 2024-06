Ufficiale: Sergio Ramos lascia il Siviglia

Sergio Ramos dice addio al Siviglia. Il centrale spagnolo, lascia il club dove era stato lanciato, dopo il ritorno della scorsa stagione. Dal 30 giugno potrà accordarsi con altre società.

Questa la nota del Siviglia: “Sergio Ramos ha informato il Siviglia FC che non continuerà a lavorare nel club di Nervión nella prossima stagione, dopo aver realizzato il suo sogno di tornare nel club in cui si è sviluppato come giocatore e ha raggiunto lo status di senior international. Sergio Ramos ha collezionato 37 presenze nella stagione 23/24, per un totale di 3.301 minuti e 7 gol. Il Sevilla FC ringrazia Sergio Ramos per il suo impegno, la sua leadership e la sua dedizione durante questa stagione e gli augura le migliori fortune per la sua prossima sfida professionale. Sergio Ramos si congederà pubblicamente questo martedì alle 11.00 nella sala stampa del Ramón Sánchez-Pizjuán, accompagnato dal presidente José María del Nido Carrasco”.

Foto: twitter Siviglia