Ufficiale: Sergio Ramos lascerà il PSG al termine della stagione

Domani sarà l’ultima partita di Sergio Ramos con la maglia del Paris Saint-Germain. Il club parigino ha ufficialmente salutato il difensore spagnolo con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: “Il Paris Saint-Germain saluta calorosamente Sergio Ramos, che si appresta a lasciare la Capitale dopo due stagioni a difesa dei colori del Club. Arrivato a Parigi l’8 luglio 2021, “SR4”, grandissimo professionista, ha saputo portare esperienza, rigore, ma anche anima competitiva, spinta dal senso del sacrificio e dalla fame di vincere tutto. In 57 partite, colui che è considerato uno dei migliori difensori di tutti i tempi, ha segnato 5 gol con il Paris Saint-Germain – compreso il primo il 23 gennaio 2022 in campionato contro lo Stade de Reims. Dal 28 novembre 2021 al 1 gennaio 2023 è rimasto imbattuto con il Club, ovvero 34 partite senza sconfitte. Un record, uno in più”.

Foto: Instagram Sergio Ramos