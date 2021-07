Ufficiale: Sergi Gómez all’Espanyol dal Siviglia

Nuovo arrivo in casa dell‘Espanyol: si tratta del difensore Sergi Gómez. Lo spagnolo classe 1992, che è cresciuto passando tra le fila del Barcellona U16 fino ad arrivare a a giocare per il Barcellona B, senza mai passare con la squadra che milita nella Liga, è maturato nel Celta Vigo, dove ci è rimasto dal 2014 al 2018, per poi passare al Siviglia, squadra dalla quale è stato prelevato dall’Espanyol.

Questo il Tweet della squadra Spagnola:

Foto: Sito Espanyol