Ufficiale: Sergi Roberto è un nuovo calciatore del Como

Fabregas potrà finalmente riabbracciare Sergi Roberto. Con un post su Instagram il Como ha ufficializzato il centrocampista spagnolo, che giunge nel club a parametro zero. L’ex Barcellona ha inoltre rilasciato le sue prime parole con la sua nuova maglia: “Credo fermamente in questo progetto e considero questa nuova esperienza una sfida importante per la mia carriera. Ho incontrato la proprietà e ho visto tanta passione ed entusiasmo. Sono felice di far parte di questo progetto. Quando Cesc mi ha contattato, mi ha spiegato in primo luogo le ambizioni del club: la scalata dalla Serie C alla Serie A in cinque anni e le sue aspirazioni da allenatore. Sono convinto di poter contribuire al raggiungimento degli obiettivi di questo club e non vedo l’ora di cominciare con impegno e grande determinazione”.

Foto: Instgram Como