Ufficiale: Sergi Canós al Valencia

Tramite i propri profili social il Valencia ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Sergi Canós.

Il club ha comunicato che: “Il Valencia CF ed il Brentford FC hanno raggiunto un accordo per il passaggio di Sergi Canós alla società spagnola fino al 30 giugno 2027.

Il 26enne ha giocato 50 partite nel calcio europeo che conta ed ha maturato esperienza sia in Inghilterra che in Grecia. Cresciuto nel Barcelona, nel 2014 è passato nelle giovanili del Liverpool FC, andando poi a giocare per il Norwich City ed il Brentford FC, dove ha trascorso sette stagioni ed ha ottenuto la promozione in Premier League nel 2021. Lo scorso gennaio è stato ceduto in prestito all’Olympiakos FC, club con il quale ha segnato quattro gol.

Sergí Canós sarà presentato ai media nella sala stampa del Mestalla lunedì prossimo, 21 agosto alle 19:00“.