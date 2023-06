Ufficiale: separazione tra il Novara e Michele Rocca

Nel giorno in cui è stato sancito il definitivo addio tra il Novara e la leggenda Pablo Gonzalez, i piemontesi hanno annunciato anche i saluti a Michele Rocca con un apposito comunicato: “La Società Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Michele Rocca per la risoluzione consensuale del contratto. Le strade si separano dopo una stagione in azzurro. Tre le reti siglate in campionato, tutte molto importanti e decisive per ottenere i 3 punti. Quella messa a segno nei minuti di recupero nel match con il Padova, oltre a quelle nelle sfide con il Vicenza, aprendo la gara d’andata e completando la rimonta in quella di ritorno. A Michele un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”.

Foto: Sito Novara