Ufficiale: separazione consensuale tra il Monopoli e il tecnico Scienza

Giuseppe Scienza non siederà sulla panchina del Monopoli nel prossimo campionato di Serie C 2019/2020. A comunicarlo è la società biancoverde sul proprio sito ufficiale. La separazione è maturata al termine di un incontro avvenuto questa mattina tra la società ed il mister, nel corso del quale, le parti hanno deciso consensualmente di non proseguire il rapporto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Foto: Sito Monopoli