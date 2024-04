Ufficiale: Sekulov rinnova con la Juventus fino al 2027

La Juventus ha ufficializzato sui propri canali ufficiali il rinnovo dell’attaccante Nikola Sekulov. Il giovane, che ha esordito in Serie A nella sfida contro la Lazio, lo scorso 30 marzo, ha rinnovato fino al 2027.

Questa la nota: “Un’altra bella notizia dopo il rientro dal prestito alla Cremonese a inizio gennaio. Dal suo ritorno in bianconero è sempre stato presente e ha arricchito le sue prestazioni con quattro gol e due assist in dodici partite con la Next Gen, diventando un tassello sempre più importante nel girone di ritorno per la squadra allenata da Massimo Brambilla.

Approdato in bianconero nel 2016, Nikola ha svolto il percorso nel nostro Settore Giovanile fino ad arrivare a giocare stabilmente con la Next Gen (prima Under 23, ndr) – della quale è primatista per numero di presenze, 94 al momento – e a esordire anche in Prima Squadra, circa un anno dopo la prima convocazione datata 19 marzo 2023, in occasione del match di Roma contro la Lazio di sabato 30 marzo 2024. Congratulazioni per il rinnovo, Nikola!”.

Ufficiale | Nikola Sekulov rinnova fino al 2027 ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) April 8, 2024

Foto: twitter Juventus