Ufficiale: Seko Fofana è un nuovo calciatore dell’Al Nassr

L’Al Nassr ha annunciato l’acquisto di Seko Fofana, protagonista nelle ultime stagioni al Lens. L’ivoriano, noto in Italia per i suoi trascorsi all’Udinese, chiude la sua avventura con i sang et or dopo 112 presenze, 21 reti e 12 assist. Il club arabo ha annunciato l’acquisto del giocatore su Twitter subito dopo che quest’ultimo aveva mandato un messaggio d’addio dal proprio profilo Instagram ai tifosi francesi.

Foto: Twitter Al Nassr