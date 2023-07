Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Modena ha annunciato di aver rinnovato il contratto del portiere Seculin per un altro anno (scadrà quindi il 30 giugno prossimo) con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Il 33enne estremo difensore degli emiliani è arrivato in gialloblù un anno fa.

Foto: sito Modena