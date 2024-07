Ufficiale: Seculin al Trapani

L’FC Trapani 1905 comunica l’acquisto del portiere Andrea Seculin. Classe 1990, nelle ultime due stagioni agonistiche ha militato nel Modena in Serie B. Più di 200 le presenze collezionate tra i professionisti. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Juve Stabia, Avellino, Chievo Verona, Sampdoria, Spal e Pistoiese. Seculin ha difeso anche la porta della Nazionale Under 21.

“Sono molto contento di essere arrivato a Trapani. Mi ha subito colpito il progetto e la voglia della società di ambire a qualcosa di importante. Non vedo l’ora di iniziare e darò il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati” le sue parole.

Foto: logo Trapani