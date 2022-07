Nuova esperienza per Simone Scuffet, ex portiere dell’Udinese, che dopo l’Apoel Nicosia passa in Romania, all’FC Cluj.

Questa la nota del club: “Siamo felici di annunciare che Simone Scuffet, 26enne portiere italiano, ha firmato con il CFR Cluj! Gli auguriamo buona fortuna e quanti più risultati possibili con noi #BenvenutoSimone #Benvenuto”.

Foto: sito Cluj